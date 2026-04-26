Після саміту Ради ЄС на Кіпрі до програми PURL долучилися ще три країни

Ще три країни після саміту Ради ЄС на Кіпрі долучилися до програми PURL. Інформація про те, які саме країни, залишатиметься непублічною.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві з молдовською колегою Маєю Санду. Загальна їхня допомога становитиме 350-400 млн євро.
Президент додав, що перший транш з розблокованого кредиту від ЄС складатиме 45 млрд євро. Перший транш піде на внутрішнє виробництво зброї.
Другий напрямок – це енергетика і її захист. На це піде кілька мільярдів траншу, а решту закриватимуть з українського бюджету.
“Україна споживає зараз дизелю в рази більше, ніж деякі країни. Ніж багато країн. Безумовно, одна з причин нема. Безумовно, в нашої армії дефіциту немає. Це не просто звідкись береться. Є домовленості – Близький Схід. Ми відкрили напрямок Кавказу, як забезпечити дизель цивільному нашому населенню. Є кілька країн, які нам допомагають і гарантують стабільність постачання”, – сказав президент.
Він додав, що 90 млрд від ЄС не впливають на домовленості з окремими членами стосовно їх фінансування програми PURL. І додав, що Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині, але поки не розголошуватимуть, ким саме.
Президентка Мая Санду, говорячи про допомогу Молдови Україні, нагадала, що її країна має нейтралітет, але готова долучитися до коаліції охочих. Молдова вже надавала підтримку з розмінуванням.
PURL
Після зміни адміністрації США перестали надавати збройну допомогу Україні на безкоштовній основі. Секретарю НАТО Марку Рютте вдалося домовитися з американським президентом, щоб союзники купували у Штатів зброю з можливістю передати її Україні. Цю програму назвали PURL.
Станом на 5 грудня участь в ній брала 21 країна. Загальні внески перевищували $4 млрд.