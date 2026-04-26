Чотири роки формату "Рамштайн": понад $150 млрд допомоги та координація півсотні країн

Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року

26 квітня Україна відзначає четверту річницю створення формату "Рамштайн" — міжнародної коаліції, яка об’єднала понад 50 країн для підтримки обороноздатності України. За цей час партнери надали військову допомогу на суму понад 150 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Першу зустріч Контактна група з питань оборони України провела 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн, від якої формат і отримав свою назву. Відтоді він став ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні.

Системна підтримка оборони

У межах "Рамштайну" Україна отримала широкий спектр сучасного озброєння, зокрема:

системи ППО NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;

танки Leopard і Abrams;

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

самохідні артилерійські установки PzH 2000;

бронетранспортери M113;

винищувачі F-16 та Mirage-2000.

Крім того, створено дев’ять коаліцій спроможностей, які охоплюють ключові напрямки — від авіації та ППО до дронів, ІТ, розмінування та радіоелектронної боротьби.

Механізм PURL і роль НАТО

Одним із важливих інструментів став механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який дозволив залучити близько 5 млрд доларів на закупівлю американського озброєння. Його реалізують у співпраці зі НАТО та США.

Адаптація до сучасної війни

Формат "Рамштайн" постійно змінюється відповідно до потреб фронту. Наразі основна увага партнерів зосереджена на трьох ключових напрямах:

посилення протиповітряної оборони;

розвиток виробництва українських дронів і ракет;

забезпечення далекобійними боєприпасами.

Зокрема, разом із ЄС партнери вже спрямували понад 5,7 млрд доларів на закупівлю українських безпілотників.

Контактна група поступово трансформується з формату підтримки у платформу стратегічного партнерства. Україна не лише отримує допомогу, а й ділиться власним бойовим досвідом та технологіями, які довели ефективність у сучасній війні.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за створення формату, а також Великій Британії та Німеччині за лідерство й координацію, і всім державам-учасницям — за незмінну підтримку Сил оборони", — наголосили у відомстві.