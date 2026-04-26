Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ГоловнаСуспільствоВійна

Чотири роки формату "Рамштайн": понад $150 млрд допомоги та координація півсотні країн

У рамках "Рамштайну" створено дев’ять коаліцій спроможностей.

Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року. Фото: Міноборони Данії
Фото: Міноборони Данії

26 квітня Україна відзначає четверту річницю створення формату "Рамштайн" — міжнародної коаліції, яка об’єднала понад 50 країн для підтримки обороноздатності України. За цей час партнери надали військову допомогу на суму понад 150 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Першу зустріч Контактна група з питань оборони України провела 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн, від якої формат і отримав свою назву. Відтоді він став ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні.

Системна підтримка оборони

У межах "Рамштайну" Україна отримала широкий спектр сучасного озброєння, зокрема:

  • системи ППО NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;
  • танки Leopard і Abrams;
  • реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • самохідні артилерійські установки PzH 2000;
  • бронетранспортери M113;
  • винищувачі F-16 та Mirage-2000.

Крім того, створено дев’ять коаліцій спроможностей, які охоплюють ключові напрямки — від авіації та ППО до дронів, ІТ, розмінування та радіоелектронної боротьби.

Механізм PURL і роль НАТО

Одним із важливих інструментів став механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який дозволив залучити близько 5 млрд доларів на закупівлю американського озброєння. Його реалізують у співпраці зі НАТО та США.

Адаптація до сучасної війни

Формат "Рамштайн" постійно змінюється відповідно до потреб фронту. Наразі основна увага партнерів зосереджена на трьох ключових напрямах:

  • посилення протиповітряної оборони;
  • розвиток виробництва українських дронів і ракет;
  • забезпечення далекобійними боєприпасами.

Зокрема, разом із ЄС партнери вже спрямували понад 5,7 млрд доларів на закупівлю українських безпілотників.

Контактна група поступово трансформується з формату підтримки у платформу стратегічного партнерства. Україна не лише отримує допомогу, а й ділиться власним бойовим досвідом та технологіями, які довели ефективність у сучасній війні.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за створення формату, а також Великій Британії та Німеччині за лідерство й координацію, і всім державам-учасницям — за незмінну підтримку Сил оборони", — наголосили у відомстві.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies