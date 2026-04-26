Російські безпілотники атакували Житомирську область. Сили ППО знешкодили ворожі цілі, унаслідок падіння уламків пожежа виникла на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Силами протиповітряної оборони над територією області було знищено декілька цілей. Нажаль через падіння уламків виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. Завдяки професійним діям рятувальників ДСНС її вдалося оперативно ліквідувати", – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії.