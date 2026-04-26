Унаслідок атаки РФ у Чернігові пошкоджена церква та житлові будинки

Уранці 26 квітня російські окупанти атакували з БпЛА цивільну інфраструктуру Чернігова. Пошкоджено церкву, житлові будинки та цивільні авто.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"З самого ранку росіяни дронами атакували Чернігів. Є влучання в місті на декількох локаціях. Ворог бив по цивільній інфраструктурі і будинках. Пошкоджені оселі - приватні і багатоповерхівки, цивільні автівки, а також храм", – зазначає він.

Фото: В'ячеслав Чаус

Також упродовж минулої доби були влучання в селі Новгород-Сіверської громади, в Городнянській і Ріпкинській громадах Чернігівського району, в Борзнянській – на Ніжинщині.

Фото: ДСНС України

Там пошкоджені звичайні будинки і цивільні автівки. На місцях прильотів працювали вогнеборці, гасили пожежі. На Городнянщині є постраждала людина – в неї гостра реакція на стрес.

Загалом протягом минулої доби ворог 47 разів атакував область. 84 вибухи.