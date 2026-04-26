Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Суспільство / Війна

Російські окупанти вбили та поранили сімох цивільних на Донеччині

Двоє цивільних загинули у Дружківці та Олексієво-Дружкківці.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Упродовж минулої доби через російські обстріли в Донецькій області загинули двоє людей, п'ятеро цивільних поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 25 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 707 людей, у тому числі 134 дитини.

Краматорський район. У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено численні приватні будинки. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін; в Оріхуватці пошкоджено 5 приватних будинків, у Никонорівці — 2, у Райгородку — 1. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено підприємство, у Криницях — 5 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

Читайте також
