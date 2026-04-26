Російські окупанти вбили та поранили сімох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби через російські обстріли в Донецькій області загинули двоє людей, п'ятеро цивільних поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 25 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 707 людей, у тому числі 134 дитини.

Краматорський район. У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено численні приватні будинки. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін; в Оріхуватці пошкоджено 5 приватних будинків, у Никонорівці — 2, у Райгородку — 1. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено підприємство, у Криницях — 5 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.