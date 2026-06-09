«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України

За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що російське командування заборонило військовий вантажний рух трасами Р-280 «Новоросія» та А-291 «Таврида», які використовувалися для логістики окупаційного угруповання на півдні України та в Криму.

Він зазначив, що йдеться про ділянку маршруту через тимчасово окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі в напрямку Сімферополя. За його даними, заборона діє з 7 червня відповідно до наказу командувача російського угруповання військ «Восток».

Бровді також повідомив, що за останні два тижні вантажний трафік цим маршрутом скоротився на 71%. Раніше загальний рух на цій ділянці становив близько 11 тисяч транспортних засобів на добу, з них 3800 — вантажівки. Станом на початок червня загальний трафік знизився до 6500 транспортних засобів на добу, а вантажний — до 1100.

Командувач СБС наголосив, що не йдеться про повний вогневий контроль траси чи її блокаду. За його словами, мова про суттєве ускладнення логістики окупаційних військ на одному з ключових сухопутних маршрутів до Криму.

У наведеному ним фрагменті російського наказу сказано, що українські сили «системно уражають» транспорт, який перевозить матеріальні засоби для російських частин у Криму, Запорізькій та Херсонській областях. Через це російському військовому транспорту наказали використовувати запасні маршрути та об’їзні шляхи.