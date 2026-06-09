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​Російська армія вже втратила понад 12 тисяч танків

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 376 320 осіб.

​Російська армія вже втратила понад 12 тисяч танків
Ілюстративне фото
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1370 солдатів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин,75 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 2 системи ППО.

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб 
  • танків – 12 001 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од.
  • артилерійських систем – 43 639 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 851 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 411 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од.
  • спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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