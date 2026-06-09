​Російська армія вже втратила понад 12 тисяч танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 376 320 осіб.

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