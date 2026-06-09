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Трамп знайшов нового несподіваного посередника у російсько-українських переговорах

Республіканець вважає, що діалог Києва і Москви може організувати православний клірик.

Трамп знайшов нового несподіваного посередника у російсько-українських переговорах
Патріарх Феофіл ІІІ та Дональд Трамп
Фото: Ynet

Президент США Дональд Трамп вважає, що посередником між Україною та Росією у питанні припинення вогню може виступити Єрусалимський патріарх Феофіл ІІІ.

Як пише Ynet News, господар Білого дому приймав предстоятеля церкви Святої землі у Вашингтоні минулого тижня. Під час розмови, яка тривала 40 хвилин, було порушено тему російсько-української війни.

Феофіл наприкінці червня має намір зустрітися з російським диктатором Путіним. Ймовірно, саме запланована розмова клірика з кремлівським правителем змусила Трампа закликати патріарха до ролі медіатора у переговорах.

У православному світі очільник Єрусалимської церкви вважається авторитетним та політично нейтральним діячем. Феофіл вже був раніше залучений до кількох гуманітарних та дипломатичних місій. 

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