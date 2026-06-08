Росіяни вдарили по Урожайному на Херсонщині

Російський дрон атакував село Урожайне Бериславського району Херсонської області. Відомо про постраждалого.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 росіяни вдарили з БпЛА по Урожайному Бериславської громади. Внаслідок влучання дрона постраждав 37-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення тулуба та контузію", – зазначають в ОВА.