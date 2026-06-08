Російські військові вбили літнього чоловіка на Сумщині

Російські військові атакували з мінометів та дронами Середино-Будську громаду на Сумщині. Загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді: росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – ідеться в дописі.
Наслідки ворожої атаки уточнюються.
- Сьогодні близько 05:11 росіяни атакували Конотоп на Сумщині дронами. Відомо, що у лікарні вже перебувають троє людей. Загинула 78-річна жінка.