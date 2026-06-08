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Російські військові вбили літнього чоловіка на Сумщині

Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді.

Російські військові вбили літнього чоловіка на Сумщині
Фото: unn.ua

Російські військові атакували з мінометів та дронами Середино-Будську громаду на Сумщині. Загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав комбінованого удару по Середино-Будській громаді: росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув 71-річний місцевий житель, який пересувався велосипедом. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – ідеться в дописі.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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