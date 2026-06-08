ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду Князєвим

Він отримав 5 років реального позбавлення волі, у нього конфіскували майно та кошти і зобов'язали виплатити більше 1 млн доларів на ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з колишнім головою Верховного Суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура .

Ім’я обвинуваченого не вказано, однак зрозуміло що йдеться про Всеволода Князева.

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"Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна", - зазначили в САП.

Отже, екссуддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК і призначено покарання у вигляді: 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки; конфіскація квартири та будинку; конфіскація понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень; спецконфіскація 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, за згодою сторін Князєв спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим" 1 104 600 доларів США.

У САП наголосили, що угода про визнання винуватості – це "не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя".

"Крім того, завдяки угоді держава отримала потужний економічний ефект: бюджет країни поповнився на 2 554 300 доларів США. Це понад 113 млн гривень! Сьогодні, коли країна виборює своє виживання, ці кошти конвертуються в реальну зброю, дрони чи фінансування соціальних виплат. Угода – це не прощення. Це свідомий крок, який забезпечує головний принцип правосуддя – невідворотність покарання тут і зараз", - наголосили в прокуратурі.

Справа Князєва