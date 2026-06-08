ВАКС затвердив угоду з ексголовою Верховного Суду Князєвим

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з колишнім головою Верховного Суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура .
Ім’я обвинуваченого не вказано, однак зрозуміло що йдеться про Всеволода Князева.
"Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна", - зазначили в САП.
Отже, екссуддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК і призначено покарання у вигляді: 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки; конфіскація квартири та будинку; конфіскація понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень; спецконфіскація 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.
Крім того, за згодою сторін Князєв спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим" 1 104 600 доларів США.
У САП наголосили, що угода про визнання винуватості – це "не відкуп і не спосіб уникнення відповідальності, як іноді помилково вважає суспільство, а свідомий крок задля прагматичного балансу інтересів держави та правосуддя".
"Крім того, завдяки угоді держава отримала потужний економічний ефект: бюджет країни поповнився на 2 554 300 доларів США. Це понад 113 млн гривень! Сьогодні, коли країна виборює своє виживання, ці кошти конвертуються в реальну зброю, дрони чи фінансування соціальних виплат. Угода – це не прощення. Це свідомий крок, який забезпечує головний принцип правосуддя – невідворотність покарання тут і зараз", - наголосили в прокуратурі.
Справа Князєва
- 15 травня 2023-го Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Князєва при отриманні хабаря у $2,7 млн. Голова суду отримував гроші від посередників за рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
- 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи "Фінанси та кредит" щодо передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.
- Князєв виявився найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.
- 16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.
- 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу — до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.
- Наприкінці січня 2024 року Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.