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Зеленський і Сибіга привітали Вірменію з проведенням демократичних виборів

Україна готова до розширення співпраці між країнами, заявив президент.

Зеленський і Сибіга привітали Вірменію з проведенням демократичних виборів
Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою.

Про це йдеться у дописі президента на соціальній платформі X.

“І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху”, – заявив Зеленський.

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Він додав, що Україна готова до розширення співпраці між країнами. “Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей”, – заявив Зеленський.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, що ці вибори показують, що лише вірмени вирішуватимуть майбутнє своєї країни.

“Важливим геополітичним висновком є те, що спроби Москви втрутитися та дестабілізувати Вірменію провалилися – так само, як вони раніше провалилися в Румунії, Молдові, Угорщині та інших країнах”, – сказав міністр.

Дипломат додає: це показує, що вплив Росії продовжує падати. 

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