У Києві під варту взяли водія, який спричинив загибель чотирьох людей у ДТП (оновлено)

Він стверджує, що знепритомнів під час скоєння аварії.

Водія Mercedes, який в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту.

Про це повідомили у Національній поліції.

49-річний мешканець Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці.

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Унаслідок наїзду четверо громадян, серед яких була дитина загинули на місці, ще троє отримали поранення.

Слідчі поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі за клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Радіо Свобода пише, що суд ухвалив заарештувати 49-річного Павла Плешивцева на 60 діб без права внесення застави.

У залі суду підозрюваний перебував на кріслі колісному. Адвокат розповів, що Плешивцеву “нестерпно через те, до чого він причетний”. Підозрюваний зараз перебуває під вартою в лікарні.

“Він не дуже задоволений, що залишився живий. Ми не проти тримання під вартою. Однак, мій підзахисний вже фактично перебуває під вартою в лікарні, а в СІЗО цей процес буде ускладнений”, – сказав адвокат Євген Мельгиченко.

Плешивцев стверджує, що знепритомнів під час скоєння ДТП.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.