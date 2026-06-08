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Кабмін затвердив програму з підтримки ветеранського підприємництва до 2028 року

Серед заходів: спеціальні державні контракти, пільгові кредити і спрощення дозвільних процедур і перевірок.

Кабмін затвердив програму з підтримки ветеранського підприємництва до 2028 року
Фото: armyinform.com.ua

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову програму з підтримки ветеранського підприємництва на 2026–2028 роки. 

Про це повідомили у Мінветеранів.

Програму розробила команда Мінветеранів на виконання Закону України “Про ветеранське підприємництво”.

Вона передбачає створення сприятливих умов для започаткування, розвитку та масштабування ветеранського бізнесу, посилення економічної самостійності ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, розширення можливості для власної справи. 

Серед заходів підтримки:

  • навчальні курси і програми з підприємництва та фінансової грамотності;
  • запровадження спеціальних державних контрактів для ветеранського бізнесу, який працевлаштовує людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • надання державної підтримки через пільгові кредити, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, програми відновлення тощо;
  • можливість орендувати державне та комунальне майно без аукціону;
  • спрощення дозвільних процедур та перевірок, скорочення терміну оформлення документів;
  • сприяння у впровадження сучасних технологій та інновацій;
  • допомога у просуванні товарів, робіт, послуг ветеранських підприємств на міжнародні ринки;
  • залучення міжнародних фінансових організацій до реалізації проєктів.

“Держава створює належні умови для повернення сотень тисяч наших Захисників та Захисниць до цивільного життя: допомагає розкрити їхню економічну спроможність, забезпечити роботою, набути фінансової самостійності”, – йдеться у пресрелізі.

  • Раніше стало відомо, що НСЗУ підготувала "Гід для ветеранів" про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році, який допоможе зорієнтуватися у гарантованих державою медичних послугах, маршрутах пацієнта та програмах підтримки.
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