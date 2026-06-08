Кабмін затвердив програму з підтримки ветеранського підприємництва до 2028 року

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову програму з підтримки ветеранського підприємництва на 2026–2028 роки.
Про це повідомили у Мінветеранів.
Програму розробила команда Мінветеранів на виконання Закону України “Про ветеранське підприємництво”.
Вона передбачає створення сприятливих умов для започаткування, розвитку та масштабування ветеранського бізнесу, посилення економічної самостійності ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, розширення можливості для власної справи.
Серед заходів підтримки:
- навчальні курси і програми з підприємництва та фінансової грамотності;
- запровадження спеціальних державних контрактів для ветеранського бізнесу, який працевлаштовує людей з інвалідністю внаслідок війни;
- надання державної підтримки через пільгові кредити, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, програми відновлення тощо;
- можливість орендувати державне та комунальне майно без аукціону;
- спрощення дозвільних процедур та перевірок, скорочення терміну оформлення документів;
- сприяння у впровадження сучасних технологій та інновацій;
- допомога у просуванні товарів, робіт, послуг ветеранських підприємств на міжнародні ринки;
- залучення міжнародних фінансових організацій до реалізації проєктів.
“Держава створює належні умови для повернення сотень тисяч наших Захисників та Захисниць до цивільного життя: допомагає розкрити їхню економічну спроможність, забезпечити роботою, набути фінансової самостійності”, – йдеться у пресрелізі.
- Раніше стало відомо, що НСЗУ підготувала "Гід для ветеранів" про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році, який допоможе зорієнтуватися у гарантованих державою медичних послугах, маршрутах пацієнта та програмах підтримки.