Кабмін затвердив програму з підтримки ветеранського підприємництва до 2028 року

Серед заходів: спеціальні державні контракти, пільгові кредити і спрощення дозвільних процедур і перевірок.

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову програму з підтримки ветеранського підприємництва на 2026–2028 роки.

Про це повідомили у Мінветеранів.

Програму розробила команда Мінветеранів на виконання Закону України “Про ветеранське підприємництво”.

Вона передбачає створення сприятливих умов для започаткування, розвитку та масштабування ветеранського бізнесу, посилення економічної самостійності ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, розширення можливості для власної справи.

Серед заходів підтримки:

навчальні курси і програми з підприємництва та фінансової грамотності;

запровадження спеціальних державних контрактів для ветеранського бізнесу, який працевлаштовує людей з інвалідністю внаслідок війни;

надання державної підтримки через пільгові кредити, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, програми відновлення тощо;

можливість орендувати державне та комунальне майно без аукціону;

спрощення дозвільних процедур та перевірок, скорочення терміну оформлення документів;

сприяння у впровадження сучасних технологій та інновацій;

допомога у просуванні товарів, робіт, послуг ветеранських підприємств на міжнародні ринки;

залучення міжнародних фінансових організацій до реалізації проєктів.

“Держава створює належні умови для повернення сотень тисяч наших Захисників та Захисниць до цивільного життя: допомагає розкрити їхню економічну спроможність, забезпечити роботою, набути фінансової самостійності”, – йдеться у пресрелізі.