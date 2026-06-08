Сили ППО у травні знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

Кількість боїв на фронті зросла. Росіяни не припиняють спроб просування на сході та півдні України. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас у травні Росія зазнала близько $1,058 млрд збитків через українські діпстрайки.

Про це у телеграмі написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

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Протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками Командування Сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби та арсенали.

Засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів.

Також вперше реалізували серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області.

Сили та засоби протиповітряної оборони у травні знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника.

«Водночас Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них. Кожна перехоплена ціль — це врятовані життя наших громадян», — написав Сирський.

Військово-Морські Сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, і завдяки цьому пройшли 633 судна до портів “Великої Одеси” та річки Дунай.

Сирський також доповіді щодо заходів відновлення боєздатності наших військових частин та підрозділів, інженерно-фортифікаційних робіт, логістичного забезпечення, стану правопорядку в Збройних Силах.

За результатами наради Сирський визначив завдання для всіх складових Збройних Сил України на найближчий період.