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У Запорізькій області 38 поранених унаслідок обстрілів продовжують лікування у лікарнях

Шестеро людей перебувають у тяжкому стані. 

У Запорізькій області 38 поранених унаслідок обстрілів продовжують лікування у лікарнях
Наслідки російської атаки у Балабиному
Фото: Запорізька ОВА

38 людей, які постраждали внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район, продовжують лікування у лікарнях.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Шестеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані. 

Ще 32 людей у стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та 17-річний юнак.

У лікарнях залишаються люди, поранені під час атак на Запоріжжя 5 травня, 15 травня, 6 та 7 червня, а також внаслідок удару по Балабиному.

Найважчі наслідки останньої атаки – у Балабиному. Загинули двоє людей віком 52 та 58 років. Шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

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