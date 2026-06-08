Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці запобігли вбивству посадовця ГУР у Києві

Винагорода кілеру становила 100 000$.

Правоохоронці запобігли вбивству посадовця ГУР у Києві
Затриманий підозрюваний
Фото: Національна поліція

Українські правоохоронці запобігли замовному вбивству керівника структурного підрозділу Головного управління розвідки МО України. Затримали 38-річного киянина.

Про це повідомили у Нацполіції. 

За словами правоохоронців, для організації вбивства росіяни завербували раніше судимого мешканця Києва. Чоловік  мав організувати замовне вбивство. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч доларів США, з яких 10 тисяч доларів було перераховано як аванс.

Реклама

Чоловік детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. За даними поліції, він після збору необхідної інформації вирішив скоїти злочин із застосуванням FPV-дрона. Затриманий також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами.

Затриманий підозрюваний
Фото: Національна поліція
Затриманий підозрюваний

За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення та ТОР патрульної поліції оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ст.14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies