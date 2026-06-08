Правоохоронці запобігли вбивству посадовця ГУР у Києві

Українські правоохоронці запобігли замовному вбивству керівника структурного підрозділу Головного управління розвідки МО України. Затримали 38-річного киянина.

Про це повідомили у Нацполіції.

За словами правоохоронців, для організації вбивства росіяни завербували раніше судимого мешканця Києва. Чоловік мав організувати замовне вбивство. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч доларів США, з яких 10 тисяч доларів було перераховано як аванс.

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Чоловік детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. За даними поліції, він після збору необхідної інформації вирішив скоїти злочин із застосуванням FPV-дрона. Затриманий також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами.

Фото: Національна поліція Затриманий підозрюваний

За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення та ТОР патрульної поліції оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ст.14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.