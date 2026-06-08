Упродовж доби окупанти завдали 949 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Загинули пʼятеро людей, ще 14 осіб - поранені.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули та дістали поранень. Також був поранений чоловік унаслідок атаки на обʼєкт інфраструктури.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Балабиному на Запоріжжі

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Війська РФ здійснили 32 авіаудари по Кушугуму, Малокатернинівці, Балабиному, Веселянці, Новоолександрівці, Юліївці, Любицькому, Оріхову, Червоній Криниці, Долинці, Новоселівці, Микільському, Червоному Яру, Верхній Терсі, Омельнику, Заливному, Малій Токмачці, Лісному, Данилівці, Копанях, Варварівці та Чарівному.

695 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Шевченківське, Канівське, Трудове, Лисогірку, Спасівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Преображенку, Рибне, Прилуки, Варварівку, Новоселівку та Цвіткове.

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Добропіллю.

221 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Білогір’ю та Прилуках.

Надійшло 86 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.