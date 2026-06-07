На Харківщині росіяни атакували вибухотехніків: є загиблий і постраждалі

Поблизу села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме - безпілотника невстановленого типу, який не здетонував. Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий дрон влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

Про це повідомила Національна поліція.

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби. Всім постраждалим надається медична допомога.

Слідчі документують наслідки чергового воєнного злочину військовослужбовців Росії. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.