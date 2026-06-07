Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни атакували вибухотехніків: є загиблий і постраждалі

Загинув вибухотехнік поліції, є постраждалі: слідчі документують наслідки воєнного злочину військовослужбовців рф

На Харківщині росіяни атакували вибухотехніків: є загиблий і постраждалі
Фото: Нацполіція

Поблизу села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме - безпілотника невстановленого типу, який не здетонував. Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий дрон влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців. 

Про це повідомила Національна поліція.

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби. Всім постраждалим надається медична допомога. 

Слідчі документують наслідки чергового воєнного злочину військовослужбовців Росії. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies