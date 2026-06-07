На Сумщині внаслідок російських атак постраждало ще троє людей

Троє людей постраждали сьогодні у Сумській області внаслідок атак ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік.

У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки.

Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, триває обстеження. Стан потерпілих уточнюється.

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