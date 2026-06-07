Окупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумської області. Унаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю та авто. Поранено людину.
Про це повідомляє ДСНС України.
У місті Глухів рятувальники ліквідували пожежі в адмінбудівлі та об’єкті цивільної інфраструктури. Попередньо, травмована людина.
У Кролевецькій громаді загорівся автомобіль та нежитлове приміщення. Через загрози повторних атак, рятувальники тимчасово зупиняли роботи. Усі осередки горіння співробітники ДСНС ліквідували.
Вранці ворог завдав удару по житловому сектору у місті Суми. Пошкоджений приватний будинок. Фахівці ДСНС обстежили територію та надали необхідну допомогу громадянам.
- На Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув водій маршрутного мікроавтобуса.