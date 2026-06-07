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Окупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

У Глухові пошкоджено адмінбудівлю.

Окупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Сумщини
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумської області. Унаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю та авто. Поранено людину.

Про це повідомляє ДСНС України.

У місті Глухів рятувальники ліквідували пожежі в адмінбудівлі та об’єкті цивільної інфраструктури. Попередньо, травмована людина.

У Кролевецькій громаді загорівся автомобіль та нежитлове приміщення. Через загрози повторних атак, рятувальники тимчасово зупиняли роботи. Усі осередки горіння співробітники ДСНС ліквідували.

Вранці ворог завдав удару по житловому сектору у місті Суми. Пошкоджений приватний будинок. Фахівці ДСНС обстежили територію та надали необхідну допомогу громадянам.

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