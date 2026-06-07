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Росія атакувала будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, – "Енергоатом"

Радіаційний фон у нормі.

Росія атакувала будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, – "Енергоатом"
будівля Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
Фото: Енергоатом

У ніч на 7 червня внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено об’єкт інфраструктури Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП, повідомляє АТ "НАЕК "Енергоатом".

За попередньою інформацією, удар стався о 02:10. У результаті частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, при цьому відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

На місці виникло займання площею близько 40 кв. м, яке було оперативно локалізоване та повністю ліквідоване. Постраждалих серед персоналу немає.

В "Енергоатомі" наголосили, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми, загрози для населення і довкілля немає.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", – наголошують в "Енергоатомі".

"Енергоатом" продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

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