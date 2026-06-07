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НА ТОТ Запоріжжя росіяни почали вербувати населення до Росгвардії, – спротив

Окупанти обіцяють кандидатам у підрозділи БпЛА "стабільне майбутнє".

НА ТОТ Запоріжжя росіяни почали вербувати населення до Росгвардії, – спротив
Фото: Сили оборони Запорізького краю

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники посилили кампанію з вербування місцевих жителів до підрозділів Росгвардії. Особливу увагу окупанти приділяють набору до підрозділів БпЛА, обіцяючи кандидатам високі зарплати, соціальні гарантії та "стабільне майбутнє".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, вербувальники активно рекламують службу в підрозділах БпЛА як безпечну та перспективну, пропонуючи професійний розвиток і кар’єрне зростання. Водночас окупаційна адміністрація використовує складну економічну ситуацію на захоплених територіях як інструмент тиску на населення.

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Через затримки заробітних плат, дефіцит робочих місць та погіршення соціально-економічних умов багато мешканців ТОТ опиняються перед вибором: залишитися без засобів для існування або погодитися на службу в російських силових структурах.

У Центрі національного спротиву наголошують, що обіцянки окупантів не відповідають реальності. 

Після підписання контракту частину завербованих можуть переводити до бойових та штурмових підрозділів, які потребують постійного поповнення через значні втрати російської армії на фронті.

ЦНС закликає жителів тимчасово окупованих територій не піддаватися на обіцянки загарбників та уникати співпраці з окупаційними структурами.

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