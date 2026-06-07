Під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів області та місто Харків.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селищі Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік. У селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік та 61-річна жінка.

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У селі Сподобівка Шевченківської громади поранення отримав 46-річний чоловік. У селі Бударки Вовчанської громади постраждав 57-річний чоловік, а поблизу села Молодова Старосалтівської громади — 45-річна жінка.

Ворог також атакував безпілотниками Салтівський район Харкова.

Для ударів по регіону російська армія застосувала шість керованих авіабомб, п’ять безпілотників типу "Молнія", десять FPV-дронів та ще 32 БпЛА інших типів.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.

У Харкові пошкоджено офісну будівлю та автомобіль.

У Богодухівському районі зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, магазин, адміністративні будівлі та автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки та цивільне підприємство. Також руйнувань зазнали об’єкти в Харківському та Чугуївському районах.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 205 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували вже 38 492 евакуйованих мешканців.