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Олег Тягнибок отримав поранення на фронті

У політика діагностували контузію.

Олег Тягнибок отримав поранення на фронті
Олег Тягнибок
Фото: Facebook / Олег Тягнибок

Народний депутат Верховної Ради III, IV та VII скликань, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отримав поранення на фронті. 

Про це вранці 6 червня повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!” – написав мер. 

Зі свого боку, Львівський телеканал NTA опублікував повідомлення заступника командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади “Дике Поле” Тимура Книша. 

“Олег Тягнибок дістав добрячу контузію з усіма наслідками. Має баротравми і струс”, – сказав Тимур Книш. 

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