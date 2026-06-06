Народний депутат Верховної Ради III, IV та VII скликань, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отримав поранення на фронті.

Про це вранці 6 червня повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!” – написав мер.

Зі свого боку, Львівський телеканал NTA опублікував повідомлення заступника командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади “Дике Поле” Тимура Книша.

“Олег Тягнибок дістав добрячу контузію з усіма наслідками. Має баротравми і струс”, – сказав Тимур Книш.