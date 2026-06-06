Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у Донецькій області.
Як повідомила пресслужба СБС, оператори завдали точних ударів по пункту тимчасової дислокації, логістичних об’єктах, газовому сховищу та транспорту російських окупантів.
Найбільш масштабного удару завдали в районі населеного пункту Піонерське. Там оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis та 413-го полку «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ. Цей підрозділ ворога є знаковим: раніше його залучали до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, він виконував завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також готував фахівців інженерно-технічної справи.
Крім того, успішні атаки безпілотників зафіксовано й на інших ділянках Донеччини:
- оператори 20-ї бригади К-2 знищили стоянку вантажних автомобілів росіян;
- бійці Загону «13» 414-ї бригади СБС «Птахи Мадяра» успішно уразили ворожі логістичні об’єкти;
- також оператори 20-ї бригади К-2 ліквідували газове сховище, яке російські військові використовували для забезпечення своїх потреб.