Зокрема, під обстріл потрапив підрозділ, який облаштовував так звану «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у Донецькій області.

Як повідомила пресслужба СБС, оператори завдали точних ударів по пункту тимчасової дислокації, логістичних об’єктах, газовому сховищу та транспорту російських окупантів.

Найбільш масштабного удару завдали в районі населеного пункту Піонерське. Там оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis та 413-го полку «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ. Цей підрозділ ворога є знаковим: раніше його залучали до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, він виконував завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також готував фахівців інженерно-технічної справи.

Крім того, успішні атаки безпілотників зафіксовано й на інших ділянках Донеччини: