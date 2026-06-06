Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили базу саперів, логістичні об’єкти та газове сховище росіян

Зокрема, під обстріл потрапив підрозділ, який облаштовував так звану «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Сили безпілотних систем уразили базу саперів, логістичні об’єкти та газове сховище росіян
СБС
Фото: Олександр Довгич

Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у Донецькій області. 

Як повідомила пресслужба СБС, оператори завдали точних ударів по пункту тимчасової дислокації, логістичних об’єктах, газовому сховищу та транспорту російських окупантів.

Найбільш масштабного удару завдали в районі населеного пункту Піонерське. Там оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis та 413-го полку «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ. Цей підрозділ ворога є знаковим: раніше його залучали до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, він виконував завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також готував фахівців інженерно-технічної справи.

Крім того, успішні атаки безпілотників зафіксовано й на інших ділянках Донеччини:

  • оператори 20-ї бригади К-2 знищили стоянку вантажних автомобілів росіян;
  • бійці Загону «13» 414-ї бригади СБС «Птахи Мадяра» успішно уразили ворожі логістичні об’єкти;
  • також оператори 20-ї бригади К-2 ліквідували газове сховище, яке російські військові використовували для забезпечення своїх потреб.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies