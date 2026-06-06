Реальна кількість жертв від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишається невідомою.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами Кулеби три роки тому російські війська знищили дамбу та Каховське водосховище, і це стало одним із найбільших воєнних злочинів РФ проти людей та довкілля.

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Внаслідок підриву були затоплені 80 населених пунктів, а з небезпечних зон евакуювали майже 4 000 людей. Наразі офіційно підтверджено загибель щонайменше 34 осіб, проте встановити точні масштаби людських втрат досі неможливо.

Найбільшого удару зазнала тимчасово окупована лівобережна частина Херсонщини, де через відсутність доступу зафіксувати всі смерті нереально.

Кулеба нагадав, що у перші дні після трагедії цілодобово працювали тисячі людей: рятувальники, поліцейські, медики та волонтери. Крім того, понад 500 комунальників із різних куточків України разом з енергетиками та газовиками ліквідовували наслідки руйнування, відновлюючи критичну інфраструктуру, водопостачання та життєдіяльність постраждалих громад.