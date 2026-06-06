Росіяни дроном атакували супермаркет у Запоріжжі. Постраждав 10-річний хлопчик (доповнено)

Сьогодні, 6 червня, російська армія атакувала Запоріжжя дроном. Удар прийшов на дах супермаркету.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

«Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», - йдеться у його повідомленні.

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У хлопчика - травма руки, його госпіталізували.

Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Доповнення. Пізніше Федоров написав, що щонайменше вісім багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі в двох районах міста пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.