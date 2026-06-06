На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Віталій Плетінь

Йому було 29 років.

Прощання з полеглими захисниками України у Львові.

Вчора, 5 червня, під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту на Донеччині загинув старший інспектор відділення вибухотехнічної служби стрілецького батальйону поліції Полтавщини – капітан поліції Плетінь Віталій Миколайович.

Як повідомили у Нацполіції, йому було лише 29 років.

Віталій народився 22 травня 1997 року в селі Білики Миргородського району Полтавської області.

«У 2014 році він обрав шлях служіння людям і державі. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з відповідальністю перед суспільством, вірністю Присязі та відданістю Україні», - повідомили у поліції.

5 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого удару FPV-дроном капітан поліції Віталій Плетінь отримав поранення, несумісні з життям.