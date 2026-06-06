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На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Віталій Плетінь

Йому було 29 років.

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Віталій Плетінь
Прощання з полеглими захисниками України у Львові.
Фото: Іван Станіславський

Вчора, 5 червня, під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту на Донеччині загинув старший інспектор відділення вибухотехнічної служби стрілецького батальйону поліції Полтавщини – капітан поліції Плетінь Віталій Миколайович. 

Як повідомили у Нацполіції, йому було лише 29 років.

Віталій народився 22 травня 1997 року в селі Білики Миргородського району Полтавської області. 

«У 2014 році він обрав шлях служіння людям і державі. Відтоді його життя було нерозривно пов’язане з відповідальністю перед суспільством, вірністю Присязі та відданістю Україні», - повідомили у поліції.

5 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого удару FPV-дроном капітан поліції Віталій Плетінь отримав поранення, несумісні з життям.

Загиблий правоохоронець Віталій Плетінь
Фото: Нацполіція
Загиблий правоохоронець Віталій Плетінь

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