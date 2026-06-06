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Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку

Ворог змушений переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи.

Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку
український військовий
Фото: Генштаб

На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони проводять активні дії та поступово відновлюють контроль над раніше втраченими рубежами. Через це армія РФ змушена переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи.

Про це в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на окремих ділянках фронту тривають стрілецькі бої, а українським військовим вдалося перехопити тактичну ініціативу.

"На деяких ділянках фронту Сили оборони України проводять свої активні дії. Тут є декілька, скажімо, ділянок фронту, на яких тривають зустрічні стрілецькі бої. Противник, зважаючи на те, що Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу, намагається зараз зупинити просування, переходячи до оборонних дій", – зазначив Волошин.

Речник повідомив, що на частині напрямку російські підрозділи вже відмовилися від штурмових дій і змушені утримувати оборону.

"Ворог вже на деяких ділянках фронту не штурмує сам, а змушений ставати в оборону. Крім того, за даними розвідки, ворог перекидає сюди певні додаткові підрозділи для насичення своїх оборонних рубежів і підтримки оборонних дій", – сказав військовий.

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