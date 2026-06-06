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У Комишанах на Херсонщині через російські обстріли постраждала людина

Жінка звернулася до лікарів з множинними травмами.

У Комишанах на Херсонщині через російські обстріли постраждала людина
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Уранці 6 червня російські окупанти вдарили по Комишанах Херсонської області. Відомо про постраждалу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась 70-річна жінка, яка вранці потрапила під удар російського БпЛА поблизу Комишан", – ідеться у повідомленні.

Через влучання дрона в автівку вона отримала мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення голови, грудної клітини, рук та ноги.

Наразі потерпіла під наглядом медиків.

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