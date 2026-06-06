У Комишанах на Херсонщині через російські обстріли постраждала людина

Уранці 6 червня російські окупанти вдарили по Комишанах Херсонської області. Відомо про постраждалу.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернулась 70-річна жінка, яка вранці потрапила під удар російського БпЛА поблизу Комишан", – ідеться у повідомленні.
Через влучання дрона в автівку вона отримала мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення голови, грудної клітини, рук та ноги.
Наразі потерпіла під наглядом медиків.
- Російські окупанти атакували цивільне авто у центрі Херсона, двоє людей поранені. Також через атаку РФ у Центральному районі постраждала жінка.