«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували цивільне авто у середмісті Херсона, є поранені

Також у Центральному районі Херсона постраждала жінка.

Російські війська атакували цивільне авто у середмісті Херсона, є поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Російські окупанти атакували цивільне авто у центрі Херсона, двоє людей поранені. Також через атаку РФ у Центральному районі постраждала жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:40 росіяни атакували з дрона автівку у середмісті Херсона. Внаслідок удару з БпЛА вибухову травму та контузію отримала 56-річна жінка", – ідеться у повідомленні. 

Реклама

Також постраждав 56-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та осколкові поранення рук.

Обом потерпілим призначено амбулаторне лікування.

Орієнтовно о 7:10 росіяни також атакували з БпЛА Центральний район Херсона.

Через дроновий удар вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію отримала 66-річна жінка.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies