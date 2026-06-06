Російські війська атакували цивільне авто у середмісті Херсона, є поранені

Також у Центральному районі Херсона постраждала жінка.

Російські окупанти атакували цивільне авто у центрі Херсона, двоє людей поранені. Також через атаку РФ у Центральному районі постраждала жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 07:40 росіяни атакували з дрона автівку у середмісті Херсона. Внаслідок удару з БпЛА вибухову травму та контузію отримала 56-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

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Також постраждав 56-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та осколкові поранення рук.

Обом потерпілим призначено амбулаторне лікування.

Орієнтовно о 7:10 росіяни також атакували з БпЛА Центральний район Херсона.

Через дроновий удар вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію отримала 66-річна жінка.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.