На Дніпропетровщині окупанти вбили та поранили чотирьох людей

Ворог уночі майже 30 разів атакував три райони області.

Упродовж ночі російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, троє – поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Понівечені підприємства та інфраструктура.

На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкодженв інфраструктура та підприємство. Загинула одна людина. Ще троє дістали поранень. Чоловіки 64 і 66 років, а також 64-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Дубовиківська громади. Понівечені адмінбудівля, автівки та трактор.