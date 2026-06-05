Бойові дії на Донеччині, 215 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на авто Червоного Хреста, унікальне досягнення 15-ї шахістки. Яким запам’ятається 1563-й день повномасштабної війни.

Ще 185 українських захисників сьогодні, 5 червня, повертаються додому з російської неволі. Також із захисниками повертається один цивільний, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках”, – написав Зеленський.

Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

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Більше інформації – в новині.

Україна та Румунія координували дії після вибуху в порту Констанца, який, за попередніми даними, міг бути спричинений детонацією морського дрона, що втратив керування через російське глушіння.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Військово-морські сили України завчасно повідомили румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Після цього профільні органи України та Румунії перебували у постійному контакті, контролювали ситуацію та переконалися у безпеці району інциденту.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 червня на фронті від початку доби відбулося 215 бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували найбільше - 28 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 червня – в новині.

Російські війська атакували заправну станцію у Херсонській області. Унаслідок удару є загибла та поранені.

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За даними слідства, 5 червня близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ураження станції виникла пожежа.

Пізніше в ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді зросла до 11.

На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі.

Російські війська атакували дроном автомобілі місії Червоного Хреста України в Херсонській області. Постраждав 50-річний працівник організації, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Ушкоджені декілька машин.

Сьогодні, 5 травня, близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серез загиблих 12-річний хлопчик.

За даними генпрокуратури, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.

За оновленими даними від Нацполіції, серед загиблих - двоє працівників Солом’янського управління поліції Києва, які були при виконанні службових обовʼязків.

Унаслідок цієї ДТП обірвалися їхні життя та життя ще двох людей - 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.

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Попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

У поліції також повідомили, що за фактом смертельної ДТП у середмісті Києва розпочато кримінальне провадження. Водій автомобіля Mersedes перебуває у тяжкому стані в реанімації.

На майданчику LB.talks відбулося публічне інтервʼю нового очільника Держмитслужби Ореста Мандзія.

Читайте незабаром на LB.ua про реформу Державної митної служби, переатестацію митників, пришвидшення процедур митного оформлення, боротьбу з сірим імпортом та контрабандними схемами.

Унікальність публічного інтервʼю, яке проходило в рамках проєкту “Епіцентр виробників”, у тому, що зі своїми питаннями до очільника Митниці мали можливість звернутися в тому числі й підприємці, виробники, власники малого й середнього, середнього+ бізнесу.

Про що йшлося – в нашій публікації.

Верховний Суд ухвалив рішення на користь LB.UA у справі за позовом покійного Портнова.

Суд зазначив, що попередні інстанції хибно кваліфікували оскаржену інформацію.

Докладно – в новині.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна Natra і Zirkon в Азовському морі.

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“Сьогодні вночі було здійснено атаки дронами на два іноземні вантажні судна, на борту яких загалом перебували 25 громадян Азербайджану. Хочемо зазначити, що ці судна не належать державі Азербайджан”, – повідомив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде. Він додав, що за інформацією, отриманою від російської сторони, внаслідок атаки загинули 5 громадян Азербайджану, ще 3 дістали поранення. Поранених госпіталізували до міської лікарні Єйська.

Докладніше – в новині.

15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин виграла чемпіонат Європи без звання міжнародного майстра чи гросмейстера.

Докладніше про унікальне досягнення юної чемпіонки – в нашій публікації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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