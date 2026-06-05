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Лубінець провів першу робочу зустріч з новою омбудсменкою Росії

Обговорили розширення гуманітарного треку та повернення військовополонених.

Лубінець провів першу робочу зустріч з новою омбудсменкою Росії
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець провів першу робочу зустріч із новою Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Зустріч відбулась під час чергового обміну військовополоненими.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

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За його словами перемовини тривали понад три години. 

Сторони обговорили низку питань, зокрема домовилися про:

  •  верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;
  • передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам;
  •  взаємні відвідування та перевірку умов утримання;
  •  роботу над возз’єднанням сімей;
  • встановлення долі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За підсумками зустрічі, Україна та РФ проведуть верифікацію всіх наявних списків щодо військовополонених та цивільних осіб, які в місцях несвободи.

"Також досягнуто домовленості про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей. Першим практичним результатом цієї роботи вже сьогодні стало повернення п’яти громадян України. За підтримки МКЧХ ми возʼєднали три родини.Найстаршій з евакуйованих — 84 роки", - зазначив Лубінець.

  • В Україну з російського полону повернулись 185 захисників та 1 цивільний. Серед них ті, хто були в полоні з 2022 року. Зокрема, оборонці Маріуполя.
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