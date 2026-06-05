Лубінець провів першу робочу зустріч з новою омбудсменкою Росії

Дмитро Лубінець провів першу робочу зустріч із новою Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Зустріч відбулась під час чергового обміну військовополоненими.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

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За його словами перемовини тривали понад три години.

Сторони обговорили низку питань, зокрема домовилися про:

верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;

передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам;

взаємні відвідування та перевірку умов утримання;

роботу над возз’єднанням сімей;

встановлення долі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За підсумками зустрічі, Україна та РФ проведуть верифікацію всіх наявних списків щодо військовополонених та цивільних осіб, які в місцях несвободи.

"Також досягнуто домовленості про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей. Першим практичним результатом цієї роботи вже сьогодні стало повернення п’яти громадян України. За підтримки МКЧХ ми возʼєднали три родини.Найстаршій з евакуйованих — 84 роки", - зазначив Лубінець.