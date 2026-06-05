Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині

Російські війська вдарили із РСЗВ по Білозерці Херсонської області. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 15:00 росіяни обстріляли Білозерку з РСЗВ", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх ушпиталили із мінно-вибуховими травмами та струсом головного мозку.