Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині

Російські війська вдарили із РСЗВ по Білозерці Херсонської області. Відомо про двох поранених.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 15:00 росіяни обстріляли Білозерку з РСЗВ", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки поранення дістали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх ушпиталили із мінно-вибуховими травмами та струсом головного мозку.
- Упродовж дня росіяни атакували населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 23 поранені.