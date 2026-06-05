У Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці поранено ще 12 людей, серед них є співробітники поліції.

Упродовж дня росіяни атакували населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 23 поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 5 червня 2026 року російська армія здійснила авіаудар, та била по Херсонщині реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією, мінометами, дронами різних типів.

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 23 – отримали поранення.

Вдень ударний дрон вдарив по автозаправній станції на обласній трасі поблизу Посад-Покровського.

Загинула 35-річна співробітниця заправки, ще дев’ять цивільних дістали травм, серед них є ті, хто перебуває у важкому стані.

Від інших атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці поранено ще 12 людей, серед них є співробітники поліції.

Також двоє цивільних постраждали у Комишанах та Микільському внаслідок артилерійських обстрілів.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, школу, магазин, адмінбудівлю, цивільні автобуси, гаражі, легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.