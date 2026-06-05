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Російські окупанти атакували середмістя Херсона, є потерпіла

Вона лікуватиметься амбулаторно.

Російські окупанти атакували середмістя Херсона, є потерпіла

Опівдні 5 червня росіяни атакували з БпЛА середмістя Херсона. Відомо про поранену. Також ворог атакував Корабельний район міста.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Через влучання дрона поранення отримала 85-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, контузія, а також струс головного мозку. Їй призначили амбулаторне лікування.

До лікарні звернувся 65-річний працівник Херсонської МВА, який сьогодні вранці потрапив під російський обстріл Корабельного району міста.

Він дістав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

За інформацією очільника ОВА, стало відомо про загибель ще трьох жителів Херсона під час російського терористичного удару по Дніпровському районі міста у ніч проти 3 червня. Під час обстеження пошкоджених осель виявили тіла 84-річного чоловіка та жінок 81 і 70 років. 

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