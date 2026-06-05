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На Одещині росіяни поранили вісьмох дорожніх працівників і понівечили унікальну техніку

Ворог атакував регіон двома балістичними ракетами.

На Одещині росіяни поранили вісьмох дорожніх працівників і понівечили унікальну техніку
Атака на дорожніх працівників на Одещині
Фото: Фейсбук Сергія Сухомлина

Сьогодні, 5 червня, російська армія завдала удару балістикою по Одещині і поранила там вісьмох дорожніх працівників.

Про це написав у фейсбуці голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

«Черговий ворожий удар по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі», – йдеться у його повідомленні. 

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За словами Сухомлина, поранені вісім дорожніх працівників. Двоє з них перебувають у важкому стані.

«Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону», – написав він.

Також окупанти пошкодили унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об’єкті. 

Роботи планували завершити до кінця червня, але через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць. 

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