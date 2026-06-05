Росіяни вдарили дроном по промзоні у місті Суми

"Пообіді ворог завдав удару БпЛА по промисловій зоні Сум. Відбулось загорання приміщень та 3 автомобілів. Загорілася суха рослинність", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко .

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