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Росіяни вдарили дроном по промзоні у місті Суми

Загорілися автівки.

Росіяни вдарили дроном по промзоні у місті Суми
Фото: sumypost.com

Російські війська атакували дроном промислову зону міста Суми. Унаслідок влучання виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Пообіді ворог завдав удару БпЛА по промисловій зоні Сум. Відбулось загорання приміщень та 3 автомобілів. Загорілася суха рослинність", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок влучання дюди не постраждали. Пожежі локалізуються. 

Інформація уточнюється.

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