Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час масованих атак у травні ППО перехопила майже 92% ворожих дронів, - Міноборони

В умовах рекордних навантажень Україні критично потрібні ракети, здатні збивати балістику.

Під час масованих атак у травні ППО перехопила майже 92% ворожих дронів, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У травні цього року під час масованих атак Росія застосувала 8 351 засіб повітряного нападу. Для порівняння – у квітні було близько 6 700.

Про це повідомило Міністерство оборони

"Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях", - зазначається в повідомленні.

Реклама

Так, у травні українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет:

  • БпЛА типу "Шахед", "Гербера" "Італмас" тощо – зафіксовано запуск 8 150, перехоплено 7 476 (відсоток перехоплення – 91,73%);
  • крилатих і балістичних ракет – зафіксовано запуск 211, перехоплено 112 (відсоток перехоплення – понад 53%).

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.

Серед знищених у травні ракет:

  • 2 надскладні для збиття аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 50 крилатих ракет Х-101;
  • 10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 24 крилатих ракет "Іскандер-К".

У Міноборони зазначили, що наші захисники демонструють відмінні результати, але коли ППО відбиває ворожі атаки, потрібно перебувати в укриттях. Також у Міноборони нагадали про найбільш масовані дронові та ракетні атаки травня:

У ніч на 13 травня ворог розпочав масований напад, який тривав понад 30 годин, намагаючись кількома хвилями ударів перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Під час атаки загалом було застосовано 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет – 72%. Сили ППО фактично працювали безперервно, використовуючи лише короткі паузи для відновлення й перезаряджання техніки та перепочинку особового складу.

Фото: Міноборони

Також масштабною і складною була атака в ніч на 24 травня. Тоді ворог запустив 600 БпЛА різних типів, 30 звичайних балістичних ракет, "Кинджали" та "Циркони", які теж заходять на ціль за балістичною траєкторією, понад 50 крилатих ракет, а також вдарив двома балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік". Попри складність атаки, українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет.

У Міноборони наголосили, що в умовах рекордних навантажень критично потрібні ракети, здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на підтримку партнерів у закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику. Про це йшлося у розмовах з партнерами напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке має відбутися в червні. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies