Під час масованих атак у травні ППО перехопила майже 92% ворожих дронів, - Міноборони

У травні цього року під час масованих атак Росія застосувала 8 351 засіб повітряного нападу. Для порівняння – у квітні було близько 6 700.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях", - зазначається в повідомленні.

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Так, у травні українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет:

БпЛА типу "Шахед", "Гербера" "Італмас" тощо – зафіксовано запуск 8 150, перехоплено 7 476 (відсоток перехоплення – 91,73%);

крилатих і балістичних ракет – зафіксовано запуск 211, перехоплено 112 (відсоток перехоплення – понад 53%).

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.

Серед знищених у травні ракет:

2 надскладні для збиття аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

50 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

11 крилатих ракет "Калібр";

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

24 крилатих ракет "Іскандер-К".

У Міноборони зазначили, що наші захисники демонструють відмінні результати, але коли ППО відбиває ворожі атаки, потрібно перебувати в укриттях. Також у Міноборони нагадали про найбільш масовані дронові та ракетні атаки травня:

У ніч на 13 травня ворог розпочав масований напад, який тривав понад 30 годин, намагаючись кількома хвилями ударів перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Під час атаки загалом було застосовано 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет – 72%. Сили ППО фактично працювали безперервно, використовуючи лише короткі паузи для відновлення й перезаряджання техніки та перепочинку особового складу.

Фото: Міноборони

Також масштабною і складною була атака в ніч на 24 травня. Тоді ворог запустив 600 БпЛА різних типів, 30 звичайних балістичних ракет, "Кинджали" та "Циркони", які теж заходять на ціль за балістичною траєкторією, понад 50 крилатих ракет, а також вдарив двома балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік". Попри складність атаки, українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет.

У Міноборони наголосили, що в умовах рекордних навантажень критично потрібні ракети, здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на підтримку партнерів у закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику. Про це йшлося у розмовах з партнерами напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке має відбутися в червні.