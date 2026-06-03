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Зеленський: «Якщо у нас не буде коштів оплатити системи ППО одразу, ми не просунемося в черзі»

За словами президента України, черги на купівлю систем ППО “Patriot” і ракет до них тривають роками.

Зеленський: «Якщо у нас не буде коштів оплатити системи ППО одразу, ми не просунемося в черзі»
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Україні необхідно одразу оплачувати системи ППО “Patriot” і ракети до них, щоб отримати їх поза чергою. В іншому випадку за чергою ми отримаємо відповідні засоби в 2030-му році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент LB.ua.

«У 2025 році ми домовилися з США про купівлю систем “Patriot” і ракет. Черга на це – роки. Ми працюємо з партнерами, щоб просунутися в черзі, бо інакше ми отримаємо ці системи в 2030 році. Щоб ми могли піднятися в черзі, ми повинні одразу оплатити їх, інакше не просунемося. Гроші на це потрібно знайти в будь-якому разі», – сказав Зеленський.

Генсек НАТО водночас наголосив, що нестача ракет до систем ППО повʼязана з обсягами вироблення ракет, але їх постачають попри війну в Ірані.

Партнери натомість, за його словами, висловили готовність і далі підтримувати Україну фінансово, що стосується зокрема й ракет до ППО.

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