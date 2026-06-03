Україна відправить своїх експертів з протидії дронам у чотири європейські країни

Україна направить своїх експертів із протидії дронам у Литву, Латвію, Естонію й Румунію.

Про це під час спілкування з журналістами разом з генсеком НАТО Марком Рютте заявив президент України Володимир Зеленський.

Це відбудеться за аналогом того, як Україна надсилала своїх експертів на Близький Схід.

«Наші експерти приїдуть в Латвію, Литву, Естонію й Румунію і допоможуть і з досвідом, і з перехоплювачами (дронів, – Ред.). Так само, як ми допомагали країнам на Близькому Сході», – розповів президент України.

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.