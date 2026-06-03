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Зеленський призначив комбрига 14-ї бригади заступником командувача Національної гвардії

Олег Мироненко - Герой України.

Зеленський призначив комбрига 14-ї бригади заступником командувача Національної гвардії
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

заступник командувача Національної гвардії України Олег Мироненко
Фото: НГУ
заступник командувача Національної гвардії України Олег Мироненко

Відповідний указ Зеленський підписав 3 червня.

«Полковник Олег Мироненко був командиром 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина». У серпні 2025 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полковнику Олегу Мироненку було присвоєно найвище державне звання — Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», - повідомили в Нацгвардії.

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