У Сумському районі через обстріли РФ є жертви

Внаслідок атаки ворожого дрона по житловому будинку у Сумському районі загинув чоловік. Також є поранена.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував Миколаївську сільську громаду. На жаль, внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення", – ідеться у повідомленні.

Також через удар постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу.