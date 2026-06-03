У Сумському районі через обстріли РФ є жертви

Внаслідок атаки ворожого дрона по житловому будинку у Сумському районі загинув чоловік. Також є поранена.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог атакував Миколаївську сільську громаду. На жаль, внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення", – ідеться у повідомленні.
Також через удар постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу.
- Внаслідок ударів ворога на території Сумщини загинув один мирний житель, 15 людей, в тому числі троє дітей, постраждали від ворожих обстрілів за добу.