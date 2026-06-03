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"Мадяр" показав відео ураження корвету "Бойкий" під час удару по Кронштадту

Це судно перебувало на озброєнні з 2013. 

"Мадяр" показав відео ураження корвету "Бойкий" під час удару по Кронштадту
Ураження корвету
Фото: скриншот відео

Унаслідок атаки українських дронів на Кронштадт (Петербурзька область) пошкоджень зазнав корвет "Бойкий", що є носієм керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, бійці якого разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару. 

"Бойкий" став на плановий ремонт в лютому. На озброєння він був прийнятий лише в 2013 році. 

"Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга. Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна «Адмірал Владимирский»", – розповів командувач. 

Удару по ньому під час перебування в сухому доці завдали захисники з 1-го окремого центру Сил Безпілотних Систем.

Атака 3 червня

Вночі середи Сили оборони – СБУ, СБС, ДПСУ, ГУР і ССО – атакували різні російські об'єкти. Зокрема, нафтоналивний термінал у Петербурзі. Також під удар потрапило військове виробництво в Тамбовському регіоні. 

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