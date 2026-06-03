Його викрили під час розслідування іншого кримінального провадження, у якому фігурує це підприємство.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства з Житомирської області, який поширював проросійські погляди, висміював Революцію Гідності та закликав до "возз’єднання" з Росією.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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"Погляди чоловіка викрили під час розслідування іншого кримінального провадження, у якому фігурує це підприємство. Йдеться про заволодіння коштами під час постачання тепла до виправних закладів області. За даними слідства, збитки державі становлять майже 4 млн грн. Розслідування цього провадження триває", - зазначили в ДБР.

Під час проведення процесуальних дій керівник підприємства заперечував право України на існування, звинувачував Збройні Сили України у руйнуваннях, спричинених російськими ракетними ударами, а також висловлював підтримку політиці РФ і особисто Владіміру Путіну.

Після повідомлення про підозру чоловік не визнав своєї провини та стверджував, що його слова "були неправильно витлумачені".

Він обвинувачується за ч. 1 ст. 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.