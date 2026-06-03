Сікорський вважає, що Зеленський "припустився помилки", назвавши підрозділ на честь Героїв УПА

Голова МЗС Польщі зазначив, що "історія є складною, і не всіх героїв мають шанувати інші країни".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про непублічні переговори з Україною щодо присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операції найменування "Героїв УПА".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час зустрічі з мешканцями Тарногруда (Люблінське воєводство) у Сікорського спитали про рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

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"Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки", – Сікорський. За його словами, "історія є складною і не всіх героїв мають шанувати інші країни, але є межі".

"Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню", – додав польський міністр.

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На його думку, Польща має право бути розчарованою і вимагати виправлення, але не можна дозволити, щоб російська дезінформація посварила дві країни.

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