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Сікорський вважає, що Зеленський "припустився помилки", назвавши підрозділ на честь Героїв УПА

Голова МЗС Польщі зазначив, що "історія є складною, і не всіх героїв мають шанувати інші країни".

Сікорський вважає, що Зеленський "припустився помилки", назвавши підрозділ на честь Героїв УПА
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про непублічні переговори з Україною щодо присвоєння українському підрозділу Сил спеціальних операції найменування "Героїв УПА".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Під час зустрічі з мешканцями Тарногруда (Люблінське воєводство) у Сікорського спитали про рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

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"Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки", – Сікорський.  За його словами, "історія є складною і не всіх героїв мають шанувати інші країни, але є межі".

"Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню", – додав польський міністр.

На його думку, Польща має право бути розчарованою і вимагати виправлення, але не можна дозволити, щоб російська дезінформація посварила дві країни. 

Контекст

  • 26 травня 2026 року президент Зеленський підписав указ, яким надав почесне найменування "Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО.  Після цього  президент Польщі запропонував позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.
  • Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден "За заслуги", який він отримав від президента України в 2022 році. 
  • Речник МЗС Тихий назвав прикрою цю ситуацію. Він додав, останнім часом обидві сторони доклали чимало зусиль, щоб розв'язати "складні питання історичного минулого". Він також  заявив, що зараз українські війська захищають не лише Україну, а й Європу, а військові ССО, ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, не мали на меті образити польський народ.
  • У Навроцького вважають, що Зеленський має перепросити за своє рішення.
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