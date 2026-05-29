ГоловнаПолітика

Навроцький запропонував позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла

Президента Польщі обурило, що президент України присвоїв підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Навроцький і Зеленський на саміті B9 у Румунії, 13 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни Ордена Білого Орла. Про це повідомляє найбільше державне інформаційне агентство Польщі PAP. 

Президент Кароль Навроцький заявив, що дуже критично оцінює рішення президента України Володимира Зеленського надати українському підрозділу ім’я «Героїв УПА». За словами Навроцького, цим Зеленський «дав найкращий матеріал і багато кисню російській пропаганді». Президент Польщі вважає, що Зеленського слід позбавити Ордена Білого Орла.

«Це також доказ того, що ті, хто казав, що Україна має вступати до Європейського Союзу без жодних очікувань, дуже помилялися. Президент Зеленський довів, що Україна з погляду ментальності, прославлення бандитів, убивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини», — сказав президент Польщі журналістам у п’ятницю.

У середу президент України надав підрозділу ССО «Північ» ім’я «Героїв УПА». Він пояснив, це зроблено «з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

«8 червня відбудеться засідання Капітули Ордена Білого Орла, і я запропонував, щоб одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордена Білого Орла», — заявив Навроцький. Він додав, що остаточне рішення належить йому, але капітула має зібратися.

Навроцький наголосив, що обурений рішенням українського президента.

Він також зазначив, що у стратегічному сенсі підтримка України в її опорі Росії та «бандиту, яким є Володимир Путін», є стратегічною метою Польщі. Водночас, підкреслив президент, «так не будують відносини між народами».

Орден Білого Орла Володимиру Зеленському у 2023 році вручив тодішній президент Анджей Дуда.

Також зазначимо, що напередодні колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що через рішення Зеленського знімає значок із прапором України, який він носив із початку великої війни.

