ГоловнаПолітика

Нідерланди продовжили захист логістичного центру військової підтримки України в Польщі

Розгортання Patriot продовжили на шість місяців.

Ілюстративне фото
Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди продовжать забезпечувати захист логістичного центру військової підтримки України. Завершення роботи голландської протиповітряної оборони центру, що базується в Польщі, мало відбутися на початку червня, але розгортання Patriot продовжили на шість місяців.

 Про це повідомили в Міноборони Нідерландів.

Логістичний центр у Польщі є частиною Програми допомоги та підготовки НАТО для України (NSATU). Звідси військова техніка з країн НАТО транспортується до України. Розгортання голландських ракет Patriot дозволяє NSATU безпечно здійснювати логістичну діяльність.

 «Patriot — це важлива, але водночас і дефіцитна система протиповітряної оборони, безумовно, враховуючи поточну міжнародну безпекову ситуацію з численними конфліктами. Розширення розгортання Patriot, Нідерланди, реагують на запит НАТО та Польщі. Це рішення підкреслює нашу підтримку України та свідчить про те, що Нідерланди готові, якщо НАТО та його союзники звернуться до нас», - зазначила очільниця Міноборони Нідерландів Ділан Єшильгез.

З грудня 2025 року Нідерланди надають системи протиповітряної оборони для захисту логістичного центру в Польщі. Окрім розгортання Patriot, це включає системи протиповітряної оборони (NASAMS) та системи боротьби з безпілотниками. Системи протиповітряної оборони Patriot та приблизно 150 військовослужбовців залишатимуться в Польщі щонайбільше до початку грудня. 

  • Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи. 
